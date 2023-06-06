Глава Евросовета обвинил РФ в подрыве Каховской ГЭС

Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. Он заявил о том, что шокирован подрывом Каховской ГЭС, и эту тему поднимет на саммите ЕС, который будет проведен в конце июня.

Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. Он заявил о том, что шокирован подрывом Каховской ГЭС, и эту тему поднимет на саммите ЕС, который будет проведен в конце июня.

Как передает Report, об этом он написал во вторник в Twitter.

"Шокирован беспрецедентной атакой Новокаховской плотины. Подниму этот вопрос в июне на саммите и предложу дополнительную помощь затопленным районам. Мои мысли со всеми семьями в Украине, пострадавшими от этой катастрофы", - написал Мишель, отметив, что уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление.

"Мы будем привлекать к ответственности Россию и ее марионеток", - подчеркнул он.

Отметим, что ЕС предложит дополнительную помощь подтопленным районам Украины.