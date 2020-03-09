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Глава Европейского Совета отказался от рукопожатия с премьером Армении

Глава Европейского Совета отказался от рукопожатия с премьером Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашиянн прибыл в столицу Бельгии Брюссель с рабочим визитом, где  встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Как сообщает Report со ссылкой на rusarminfo, европейский чиновник и глава армянского правительства отказались от рукопожатия при встрече.

"Из-за распространения в Бельгии коронавируса встречу с главой Европейского Совета начинаем без рукопожатия", — сообщил премьер Армении в своем Facebook.

В Брюсселе Никол Пашинян также проведет встречи с вице-президентом Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем и президентом Европейской народной партии Дональдом Туском.

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