Глава Европейского Совета отказался от рукопожатия с премьером Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашиянн прибыл в столицу Бельгии Брюссель с рабочим визитом, где встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Как сообщает Report со ссылкой на rusarminfo, европейский чиновник и глава армянского правительства отказались от рукопожатия при встрече.

"Из-за распространения в Бельгии коронавируса встречу с главой Европейского Совета начинаем без рукопожатия", — сообщил премьер Армении в своем Facebook.

В Брюсселе Никол Пашинян также проведет встречи с вице-президентом Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем и президентом Европейской народной партии Дональдом Туском.