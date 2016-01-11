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    Верховный представитель ЕС: Санкции с Ирана могут быть сняты в ближайшее время

    Однако точная дата еще не определена

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Точная дата снятия санкций с Ирана еще не определена. Однако я ожидаю, что это может произойти в ближайшее время". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    Она отметила, что дата снятия санкций зависит от полной реализации Ираном своих обязательств. 

    Ф.Могерини заявила, что выполнение соглашений, достигнутых Ираном и "шестеркой", проходит хорошо. 

    Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 

    Президент Ирана Хасан Рухани в декабре заявил, что рассчитывает на снятие санкций в январе текущего года.

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