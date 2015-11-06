Глава Европарламента совершит первый официальный визит в Иран

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц совершит 7 ноября свой первый официальный визит в Тегеран, в ходе которого обсудит с властями Ирана активизацию двустороннего диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЕП.

"Председатель Мартин Шульц в субботу отправится в Иран, чтобы активизировать диалог между ЕС и этой страной", - говорится в заявлении ведомства.

В ходе визита Шульц проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также представителями гражданского общества.