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Глава Европарламента: Признаем европейскую перспективу Украины

Глава Европарламента: Признаем европейскую перспективу Украины Заявка на членство Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.
В регионе
1 марта 2022 г. 17:00
Глава Европарламента: Признаем европейскую перспективу Украины

Европарламент признает европейскую перспективу Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола в своем выступлении на внеочередном заседании.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - сказала она.

Зеленский 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Документ уже доставлен в Брюссель и официально зарегистрирован.

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Заявка на членство Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

Как передает Report, об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Twitter.

"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Ukraynanı Avropada gələcəyi olan ölkə kimi tanıyır
Версия на английском языке European Parliament recognizes Ukraine’s EU perspective

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