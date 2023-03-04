Глава Европарламента находится с визитом в Украине

Президент Европейского парламента Роберта Мацола прибыла в Киев.

Президент Европейского парламента Роберта Мацола прибыла в Киев.

Как сообщает Report , об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - отметила глава Европарламента.

Р.Мацола указала, что будущее Украины - это членство в ЕС.

Отметим, что европейские политики традиционно не объявляют заранее о своих визитах в Киев из соображений безопасности.