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Глава Еврокомиссии: Украина запросила 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США

Глава Еврокомиссии: Украина запросила 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США Украина проинформировала Евросоюз (ЕС), что нуждается в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей. Из них ЕС должен предоставить до 1,5 млрд евро в месяц, то есть в будущем году финансовая помощь Брюсселя составит порядка 1
В регионе
21 октября 2022 г. 17:26
Глава Еврокомиссии: Украина запросила 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США

Украина проинформировала Евросоюз (ЕС), что нуждается в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей. Из них ЕС должен предоставить до 1,5 млрд евро в месяц, то есть в будущем году финансовая помощь Брюсселя составит порядка 18 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Для Украины очень важно получать предсказуемый и стабильный приток средств. Украина сообщила нам, что им нужно примерно 3-4 млрд евро в месяц, чтобы покрыть свои базовые потребности. Эти средства должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами", - отметила она.

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