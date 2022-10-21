Глава Еврокомиссии: Украина запросила 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США

Украина проинформировала Евросоюз (ЕС), что нуждается в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей. Из них ЕС должен предоставить до 1,5 млрд евро в месяц, то есть в будущем году финансовая помощь Брюсселя составит порядка 1

Украина проинформировала Евросоюз (ЕС), что нуждается в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей. Из них ЕС должен предоставить до 1,5 млрд евро в месяц, то есть в будущем году финансовая помощь Брюсселя составит порядка 18 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Для Украины очень важно получать предсказуемый и стабильный приток средств. Украина сообщила нам, что им нужно примерно 3-4 млрд евро в месяц, чтобы покрыть свои базовые потребности. Эти средства должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами", - отметила она.