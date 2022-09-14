Глава Еврокомиссии совершит визит в Украину

В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев с рабочим визитом.

В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом она написала в Twitter.

"Мы будем расширять возможности Украины, чтобы максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех полос солидарности, мы обеспечим беспрепятственный доступ к единому рынку. Включение Украины в нашу зону европейского свободного роуминга. Сегодня я еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Владимиром Зеленским", - написала она.

Глава ЕК на сессии Европарламента в Страсбурге отметила, что упрощение доступа Украины к единому рынку сообщества и отмена роуминга для украинских операторов связи произойдет взамен на увеличение импорта электроэнергии из этой страны.

"В марте мы успешно присоединили Украину к своей единой энергосети. Это планировалось в 2024 году, а мы сделали это за две недели. Сегодня Украина поставляет электричество в ЕС. Я бы хотела существенно увеличить этот положительный торговый обмен", - сказала она в ходе своего выступления в Европарламенте.

Отметим, что это не первый визит главы ЕК в Киев с начала полномасштабных боевых действий.