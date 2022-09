Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

В четверг, 15 сентября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Я в Киеве, уже третий раз с начала войны. Так много изменилось. Украина теперь

кандидат в ЕС", - написала она.

Фон дер Ляйен сообщила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик страны с ЕС.