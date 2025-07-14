Глава Еврокомиссии: Надеемся на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Глава Еврокомиссии: Надеемся на очень скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Согласование проекта мирного договора Азербайджаном и Арменией - переломный момент, который завершает десятилетия вражды, и ЕС надеется на скорое подписание итогового документа.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

"Надеюсь, что мирный договор [между Азербайджаном и Арменией] будет подписан как можно скорее", - заявила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, отношения между Европой и Арменией сейчас ближе, чем когда-либо. Стороны имеют "амбициозную повестку партнерства".

"У нас есть план устойчивости и роста, предусматривающий предоставление 270 млн евро Армении", - отметила она.

По словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, ЕС работает над углублением и расширением партнерства с Арменией.

Как было отмечено, на встрече в Брюсселе стороны обсудят прогресс в мирных переговорах Баку и Еревана, а также двусторонние отношения ЕС с Арменией.