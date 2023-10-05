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Глава Еврокомиссии: ЕС выделит Армении помощь в размере 25 млн евро

Глава Еврокомиссии: ЕС выделит Армении помощь в размере 25 млн евро Евросоюз (ЕС) выделит Армении более 25 млн евро помощи.
В регионе
5 октября 2023 г. 14:23
Глава Еврокомиссии: ЕС выделит Армении помощь в размере 25 млн евро

Евросоюз (ЕС) выделит Армении более 25 млн евро помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Мы выделили 5,2 млн евро. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро. И что мы даем еще 15 млн евро помощи для бюджета Армении", - сказала она.

Глава Еврокомиссии заявила, что проведет в Гранаде встречу с Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке AK rəhbəri: “Aİ Ermənistana 25 milyon avro məbləğində yardım edəcək”
Версия на английском языке Head of European Commission: EU to provide assistance to Armenia for 25M euros

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