Глава Еврокомиссии: ЕС выделит Армении помощь в размере 25 млн евро

Евросоюз (ЕС) выделит Армении более 25 млн евро помощи.

Евросоюз (ЕС) выделит Армении более 25 млн евро помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Мы выделили 5,2 млн евро. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро. И что мы даем еще 15 млн евро помощи для бюджета Армении", - сказала она.

Глава Еврокомиссии заявила, что проведет в Гранаде встречу с Пашиняном.