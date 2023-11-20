Глава ереванской префектуры приглашен в Антикоррупционный комитет Армении

Глава ереванской префектуры Кентрон Самвел Гукасян был приглашен в Антикоррупционный комитет Армении по делу о злоупотреблениях в коммунальной службе.

Глава ереванской префектуры Кентрон Самвел Гукасян был приглашен в Антикоррупционный комитет Армении по делу о злоупотреблениях в коммунальной службе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Еревана.

Сотрудники Службы нацбезопасности ворвались в здание административного района и доставили Гукасяна в Антикоррупционный комитет. Причиной таких действий стало то, что ему было отправлено приглашение явиться на допрос, однако он его проигнорировал.

"СНБ в здание не врывалось, поскольку Гукасян сам явился в Антикоррупционный комитет. Ему задали несколько вопросов, на которые он дал ответы. На данный момент ничего не могу сказать про его статус", - сказали в пресс-службе мэрии Еревана.

Двоих сотрудников ереванской префектуры Кентрон задержали за получение взяток и злоупотребление служебными полномочиями. Задержаны глава отдела администрации района Кентрон по коммунальному хозяйству и организации работ с органами управления многоквартирных домов Тигран Мартиросян, а также сотрудник отдела А. Х.

По данным следствия, они получили от различных лиц взятки в размере 1,7 млн драмов (4,2 тыс. долларов). За эти деньги они помогли одной из компаний выиграть тендер на выполнение городских работ (1 млн драмов), а также "закрыли глаза" на незаконное расширение бордюра (за счет газона) перед одним из ереванских кафе (700 тыс. драмов).

13 ноября они были задержаны, им предъявлены обвинения, в суд представлено ходатайство об аресте этих чиновников. Обвинения предъявлены также гражданам, давшим им взятку.