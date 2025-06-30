Глава Элсетей Армении не пойдет на сделку по компании в обмен на свою свободу

Арестованный глава ЗАО "Электросети Армении" Самвел Карапетян не пойдет на сделку по компании в обмен на свою свободу.

Арестованный глава ЗАО "Электросети Армении" Самвел Карапетян не пойдет на сделку по компании в обмен на свою свободу.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции врио гендиректора компании Давид Казинян.

"Как гендиректор "Электросетей Армении" и как человек, знающий Самвела Карапетяна, могу сказать, что такое невозможно", - сказал Казинян.

По его словам, ЗАО в случае возможных процессов вокруг попыток национализации компании обратятся в международные инстанции. Он отметил, что на данный момент никаких подобных процессов не происходит.

Сам Карапетян через своих адвокатов передал восьмое послание армянскому народу, в котором говорится о том что нынешним властям почти полностью удалось разрушить внутренний инвестиционный климат страны.

В нем также говорится о том, что в результате за последние семь лет преимущественно создавались компании с минимальной добавленной стоимостью, а для иностранных инвесторов Армения превратилась в рынок, не представляющий ни интереса, ни перспектив, считает бизнесмен.

Отметим, что ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что проект национализации ЗАО "Электрических сетей Армении" уже готов, он будет рассмотрен во внеочередном заседании парламента 1 июля.