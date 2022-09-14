О нас

Глава ЕК назвала Украину и Грузию "будущим Евросоюза"

Глава ЕК назвала Украину и Грузию "будущим Евросоюза" Евросоюз нельзя считать полным без Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии.
В регионе
14 сентября 2022 г. 12:36
Глава ЕК назвала Украину и Грузию будущим Евросоюза

Евросоюз нельзя считать полным без Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламента в Страсбурге.

"Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза и без вас наш союз не полон", — заявила она.

Отметим, что в начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в конце этого – начале следующего года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в ЕС.

Грузия получила опросные листы от Евросоюза 11 марта 2022 года, которые необходимы для предоставления статуса кандизата в ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EC president calls Ukraine and Georgia “future of European Union”

Другие новости из категории

Перестрелка произошла на еще на одном участке кыргызско-таджикской границе
Перестрелка произошла на еще на одном участке кыргызско-таджикской границе
14 сентября 2022 г. 13:03
Вице-спикер Думы: РФ сделает все для прекращения огня на границе Азербайджана и Армении
Вице-спикер Думы: РФ сделает все для прекращения огня на границе Азербайджана и Армении
14 сентября 2022 г. 12:48
Глава Еврокомиссии совершит визит в Украину
Глава Еврокомиссии совершит визит в Украину
14 сентября 2022 г. 11:50
Таджикистан призвал к дипломатическому решению эскалации на армяно-азербайджанской границе
Таджикистан призвал к дипломатическому решению эскалации на армяно-азербайджанской границе
14 сентября 2022 г. 11:08
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,65 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,65 тыс. человек
14 сентября 2022 г. 10:35
Тлеуберди: Трудно говорить о нарушениях на неделимитированной между Баку и Ереваном границе
Тлеуберди: Трудно говорить о нарушениях на неделимитированной между Баку и Ереваном границе
14 сентября 2022 г. 09:46
В Ереване у здания парламента проходит акция протеста
В Ереване у здания парламента проходит акция протеста
14 сентября 2022 г. 09:12
Спецслужбы Турции ликвидировали террористов на севере Ирака
Спецслужбы Турции ликвидировали террористов на севере Ирака
14 сентября 2022 г. 06:28
Акция у парламента Армении: демонстранты добиваются импичмента Пашиняна
Акция у парламента Армении: демонстранты добиваются импичмента Пашиняна
14 сентября 2022 г. 02:41
Президент Кыргызстана выразил обеспокоенность эскалацией на границе Азербайджана и Армении
Президент Кыргызстана выразил обеспокоенность эскалацией на границе Азербайджана и Армении
14 сентября 2022 г. 01:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi