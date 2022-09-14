Глава ЕК назвала Украину и Грузию "будущим Евросоюза"

Евросоюз нельзя считать полным без Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии.
Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламента в Страсбурге.
"Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза и без вас наш союз не полон", — заявила она.
Отметим, что в начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в конце этого – начале следующего года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в ЕС.
Грузия получила опросные листы от Евросоюза 11 марта 2022 года, которые необходимы для предоставления статуса кандизата в ЕС.