Глава ЕК: Мы выделили Украине еще 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине очередной транш в рамках макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", - отметила она.