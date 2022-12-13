Глава ЕК: Евросоюз с 2014 года выделил Украине 90 млрд евро

Европейский союз (ЕС) с 2014 году выделил Украине финансовой помощи на 90 млрд евро, а в следующем году Киев получит еще 18 млрд евро.

Европейский союз (ЕС) с 2014 году выделил Украине финансовой помощи на 90 млрд евро, а в следующем году Киев получит еще 18 млрд евро.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции в Париже, посвященной помощи Украине.

По ее словам, 18 млрд евро будут разделены на 12 месяцев, то есть ежемесячно Киев будет получать по 1,5 млрд. Деньги будут выделяться в виде льготных кредитов.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд в 2023 году.

Как уточнили в Совете Евросоюза, эта краткосрочная кредитная помощь предназначена для финансирования неотложных потребностей Украины, восстановления ее критической инфраструктуры и первоначальной поддержки страны на пути европейской интеграции.