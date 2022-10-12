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Глава ЕК: Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины

Глава ЕК: Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины.
В регионе
12 октября 2022 г. 17:55
Глава ЕК: Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины

Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины.

Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Храбрые иранские женщины требуют свободы и равенства - ценностей, в которые верит Европа и за которые она должна выступать. Насилие должно прекратиться. Женщины должны иметь возможность выбирать. Это шокирующее насилие не может оставаться без ответа. Пришло время наказать тех, кто несет ответственность за эти репрессии", - говорится в публикации.

В Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, начавшиеся месяц назад после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного, по мнению полицейских, ношения хиджаба.

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Версия на английском языке EC chief: Europe believes in values Iranian women fighting for

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