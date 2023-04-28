Глава Донецкой военной администрации назвал число погибших мирных жителей в регионе

На сегодняшний день в Донецкой области Украины, не считая городов Мариуполь и Волноваха, погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения.

На сегодняшний день в Донецкой области Украины, не считая городов Мариуполь и Волноваха, погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко.

"Горячими точками продолжают оставаться Бахмут, Авдеевка и Угледар. В этих направлениях происходят самые кровопролитные бои. Бахмут - важнейшая точка, после взятия которого для России может открыться путь для продвижения по Донецкой области. Но здесь оккупанты нарвались на крепкую линию обороны и отчаянное сопротивление украинской армии, которая не дает им пройти. На сегодняшний день в Донецкой области, не считая Мариуполя и Волновахи, погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения. Определить количество погибших в указанных двух городах, мы сможем только после освобождения этих территорий от оккупации", - сказал он.

По его словам, въезд в Бахмут закрыт: "В связи с тяжелыми боями, въезд и эвакуация из этого города приостановлена. Город почти полностью разрушен. Гуманитарная деятельность продолжается на доступных линиях фронта".

Глава военной администрации подчеркнул, что уцелевшие объекты в этих городах продолжают работать: "Местами действуют военные администрации. Они осуществляют свои полномочия, установленные законом".