О нас

Глава Донецкой военной администрации назвал число погибших мирных жителей в регионе

Глава Донецкой военной администрации назвал число погибших мирных жителей в регионе На сегодняшний день в Донецкой области Украины, не считая городов Мариуполь и Волноваха, погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения.
В регионе
28 апреля 2023 г. 00:52
Глава Донецкой военной администрации назвал число погибших мирных жителей в регионе

На сегодняшний день в Донецкой области Украины, не считая городов Мариуполь и Волноваха, погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко.

"Горячими точками продолжают оставаться Бахмут, Авдеевка и Угледар. В этих направлениях происходят самые кровопролитные бои. Бахмут - важнейшая точка, после взятия которого для России может открыться путь для продвижения по Донецкой области. Но здесь оккупанты нарвались на крепкую линию обороны и отчаянное сопротивление украинской армии, которая не дает им пройти. На сегодняшний день в Донецкой области, не считая Мариуполя и Волновахи, погибли 1 436 мирных жителей и 3 434 получили ранения. Определить количество погибших в указанных двух городах, мы сможем только после освобождения этих территорий от оккупации", - сказал он.

По его словам, въезд в Бахмут закрыт: "В связи с тяжелыми боями, въезд и эвакуация из этого города приостановлена. Город почти полностью разрушен. Гуманитарная деятельность продолжается на доступных линиях фронта".

Глава военной администрации подчеркнул, что уцелевшие объекты в этих городах продолжают работать: "Местами действуют военные администрации. Они осуществляют свои полномочия, установленные законом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Donetsk hərbi administrasiyasının rəhbəri bölgədə ölən dinc sakinlərin sayını açıqlayıb

Самое важное

Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
27 апреля 2023 г. 16:07
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
27 апреля 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
27 апреля 2023 г. 15:40
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
26 апреля 2023 г. 17:59
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi