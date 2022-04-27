О нас
Аудио новости

Глава Донецкой ОВА: ВС РФ дважды нанесли удары фосфорными снарядами по Авдеевке

Глава Донецкой ОВА: ВС РФ дважды нанесли удары фосфорными снарядами по Авдеевке Российские войска с вечера вторника дважды наносили удары фосфорными снарядами по городу Авдеевка (Украина).
В регионе
27 апреля 2022 г. 13:04
Глава Донецкой ОВА: ВС РФ дважды нанесли удары фосфорными снарядами по Авдеевке

Российские войска с вечера вторника дважды наносили удары фосфорными снарядами по городу Авдеевка (Украина).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе возникло несколько пожаров", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, следом за вторым обстрелом ВС РФ нанесли по Авдеевке авиаудар – попали во многоэтажку. Кириленко отметил, что известно по меньшей мере об одном раненом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
27 апреля 2022 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука
26 апреля 2022 г. 13:15
 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками
 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками
26 апреля 2022 г. 11:40
Тейяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в стране находится на устойчивом уровне
Тейяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в стране находится на устойчивом уровне
26 апреля 2022 г. 11:15
Глава МИД Грузии прибудет в Азербайджан
Глава МИД Грузии прибудет в Азербайджан
26 апреля 2022 г. 10:33
Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона
Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона
25 апреля 2022 г. 18:11
В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения
В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения
25 апреля 2022 г. 16:02
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
25 апреля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля
Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля
25 апреля 2022 г. 11:21
Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор
25 апреля 2022 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi