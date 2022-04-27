Глава Донецкой ОВА: ВС РФ дважды нанесли удары фосфорными снарядами по Авдеевке

Российские войска с вечера вторника дважды наносили удары фосфорными снарядами по городу Авдеевка (Украина).

Российские войска с вечера вторника дважды наносили удары фосфорными снарядами по городу Авдеевка (Украина).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе возникло несколько пожаров", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, следом за вторым обстрелом ВС РФ нанесли по Авдеевке авиаудар – попали во многоэтажку. Кириленко отметил, что известно по меньшей мере об одном раненом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.