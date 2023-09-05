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Глава дипломатии Евросоюза прибудет в Грузию 7 сентября

Глава дипломатии Евросоюза прибудет в Грузию 7 сентября Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 7-8 сентября посетит Грузию с визитом.
В регионе
5 сентября 2023 г. 11:46
Глава дипломатии Евросоюза прибудет в Грузию 7 сентября

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 7-8 сентября посетит Грузию с визитом.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.

В рамках визита будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции.

"Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов", – говорится в сообщении.

Боррель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, запланирована встреча с главной внешнеполитического ведомства страны Ильей Дарчиашвили. Глава дипломатии ЕС также проведет встречи со всеми парламентскими политическими партиями и с представителями гражданского сектора.

Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий (деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т.д.).

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Версия на азербайджанском языке Josep Borelin Gürcüstana səfərinin vaxtı məlum olub
Версия на английском языке Top EU official Borrell to arrive in Georgia on September 7

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