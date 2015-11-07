​Глава дипломатии ЕС совершит 9-10 ноября визиты на Украину и в Грузию

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини совершит 9-10 ноября визиты на Украину и в Грузию.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поедет на Украину и в Грузию на следующей неделе. Эти визиты - часть большого тура по странам "Восточного партнерства", - отмечается в документе.

9 ноября Могерини отправится в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и главой МИД Павлом Климкиным. Кроме того, она встретится с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и представителями гражданского общества.

10 ноября Могерини поедет в Тбилиси. Там у нее запланированы встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Георгием Квирикашвили.