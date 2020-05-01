Глава диаспоры: Армения не готова к большой репатриации

Армения не готова к большой репатриации из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил верховный комиссар по вопросам диаспоры при премьер-министре Армении Заре Синанян на заседании комиссии по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту в парламенте Армении.

"Давайте будем честными, если такое (репатриация – ред.) произойдет из-за эпидемии, мы к этому не готовы. Если люди вернутся в Армению, вопрос в том, сможем ли мы их тут удерживать?", — сказал Синанян.

Верховный комиссар по вопросам диаспоры Армении отметил, что стимуляция репатриации в страну не является приоритетной задачей. По словам Синаняна, прежде чем вести работу в направлении репатриации, нужно ответить на вопрос, имеются ли в Армении условия и необходимая работа для вернувшихся людей.

При этом он добавил, что правительство ставит стратегическую задачу в течение 30 лет обеспечить репатриацию в Армению 2-2,5 млн человек.