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Глава Дагестана: Возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив АЗС

Глава Дагестана: Возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив АЗС Причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются. Место изначального взрыва находится напротив АЗС.
В регионе
15 августа 2023 г. 02:51
Глава Дагестана: Возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив АЗС

Причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются. Место изначального взрыва находится напротив АЗС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар", - сказал он.

Меликов отметил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, ситуация находится под контролем. "На оперативном штабе будут приниматься меры по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это федеральная трасса. Для того, чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры", - сказал глава республики.

По последним данным, погибли 12 человек и 56 пострадали. После взрыва на АЗС начался пожар. Возгорание локализовано.

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