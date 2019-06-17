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Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве
​Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов
© РИА "Новости"

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление лёгких". На время отсутствия Главы РД исполнение его обязанностей возложено на Председателя Правительства РД Здунова А.А.", - говорится в сообщении.

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