Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление лёгких". На время отсутствия Главы РД исполнение его обязанностей возложено на Председателя Правительства РД Здунова А.А.", - говорится в сообщении.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости