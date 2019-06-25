Глава Дагестана приступил к исполнению своих обязанностей после лечения

Глава Дагестана Владимир Васильев после непродолжительного курса лечения в Москве приступил к исполнению своих обязанностей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В администрации главы и правительства республики сообщили, что В.Васильев выписался из клиники и вернулся в республику, где приступил к исполнению своих обязанностей.

"Сегодня он провел еженедельное рабочее совещание и готовится к другому совещанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что главу Дагестана госпитализировали в одной из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких.