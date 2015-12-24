​Глава Дагестана: Около 650 уроженцев республики уехали воевать на стороне ИГ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) уехали 643 уроженца Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава республики Рамазан Абдулатипов в интервью газете "Ведомости".

Как отмечает Абдулатипов, уход людей в ИГ на данный момент является одной из главных проблем Дагестана.

"В каждом районе работает антитеррористическая комиссия. В каждой мечети, в каждой администрации поручено проводить беседы, контактировать со всеми, кто находится в кризисной зоне, кто имел какое-либо отношение к боевикам, кто хоть как-то не обустроен или чем-то недоволен. Со всеми должна проводиться работа", - заявил глава Дагестана.

Абдулатипов также отметил, что он на заседании Национального антитеррористического комитета предложил лишать паспортов тех людей, которые уезжают воевать с террористами, чтобы они были лишены возможности куда-либо перемещаться. "Мы должны принимать кардинальные меры по борьбе с этими людьми", - подчеркнул он.