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Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине

Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Биллом Бернсом, который последний раз посещает Украину на этой должности.
В регионе
21 декабря 2024 г. 21:52
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Биллом Бернсом, который последний раз посещает Украину на этой должности.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в соцсетях.

Зеленский рассказал, что за период работы Бернса встречался с ним несколько раз, однако об этом не заявлялось публично.

"Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть тебе сопутствует удача", - написал Зеленский.

Президент рассказал, что будет сохранять контакт с Бернсом.

"Мы не раскрываем секретов, но сохраняем связь. Вероятно, мы встретимся снова и обязательно увидим, как эта война закончится реальным, надежным миром, над которым мы вместе работаем", - подчеркнул глава государства.

Отметим, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на должность руководителя ЦРУ Джона Рэтклиффа.

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