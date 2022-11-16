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Глава ЦРУ встретился с президентом Украины

Глава ЦРУ встретился с президентом Украины Глава ЦРУ Уильям Бернс сегодня в рамках визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
16 ноября 2022 г. 09:37
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины

Глава ЦРУ Уильям Бернс сегодня в рамках визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Бернс проинформировал представителей Украины о своей встрече с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, а также о том, что США предупредили РФ о недопустимости применения ядерного оружия.

"[Бернс] подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии", - заявил источник WP.

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Версия на английском языке CIA head meets Ukrainian president
Версия на азербайджанском языке ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb

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