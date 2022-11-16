Глава ЦРУ встретился с президентом Украины

Глава ЦРУ Уильям Бернс сегодня в рамках визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава ЦРУ Уильям Бернс сегодня в рамках визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Бернс проинформировал представителей Украины о своей встрече с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, а также о том, что США предупредили РФ о недопустимости применения ядерного оружия.

"[Бернс] подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии", - заявил источник WP.