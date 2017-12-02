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    Глава ЦРУ направлял письмо иранскому генералу

    Но генерал отказался даже открыть его

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) направил письмо командующему сил "Кудс" генерал-майору Касему Солеймани, когда он находился в Сирии, но иранский генерал отказался даже открыть это письмо, сообщает Report со ссылкой на Iran.ru.

    Начальник штаба лидера Ирана Мохаммад Мохаммади Гольпайегани рассказал, что совсем недавно, во время боевых действий в сирийском Абу-Камале, генерал-майор Солеймани получил письмо от начальника ЦРУ через одного из посредников в регионе.

    "Наш командир отказался получать это письмо, и заявил по этому поводу, что у нас нет ничего общего для разговора", - сказал он.

    ЦРУ пока не прокомментировало данную информацию.

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