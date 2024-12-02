Глава Cовета медиаторов тюркского мира: Мы будем стараться знакомить всех юристов друг с другом

Совет медиаторов тюркского мира будет внедрять стимулы для того, чтобы все юристы и медиаторы в нашем регионе знали друг друга.

Совет медиаторов тюркского мира будет внедрять стимулы для того, чтобы все юристы и медиаторы в нашем регионе знали друг друга.

Об этом анкарскому бюро Report сообщил председатель правления Совета Якуп Эрикель.

По его словам, Совет создан 20 ноября 2023 года, однако сумел добиться больших успехов за короткое время.

Эрикель отметил, что в первом международном заседании медиаторов тюркоязычных государств, прошедшем в Анкаре с 28 ноября по 1 декабря, приняли участие гости из 10 стран, в том числе из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Литвы, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии (400 участников из Турции, 85 - из Азербайджана).

Председатель правления добавил, что при создании Совета они посетили 11 стран за 7-8 месяцев, и 2024 год был объявлен "Годом знакомства".