Глава cледственной службы Армении: Мы предпринимаем меры, чтобы Сейран Оганян не покинул пределы страны

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Мы предпринимаем шаги для того, чтобы бывший министр обороны Сейран Оганян не покинул пределы страны".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

"Следователь принимает решение, когда необходимо предъявить обвинение, какая мера пресечения будет избрана. Нас пытаются остановить лица, находившиеся прежде во власти, а также люди, имена которых всплывают в коррупционных схемах, люди, имеющие отношения к событиям 1 марта", - заявил Хачатрян.