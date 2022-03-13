Глава ЦИК Туркменистана дал брифинг по завершению президентских выборов

Глава ЦИК Туркменистана провел в воскресенье брифинг по итогам состоявшихся 12 марта досрочных выборов президента страны. Мероприятие прошло в ашхабадском отеле «Гарагум» с участием представителей зарубежных и национальных СМИ, международных наблюдателей.

Глава ЦИК Туркменистана провел в воскресенье брифинг по итогам состоявшихся 12 марта досрочных выборов президента страны.

Как передает Report,мероприятие прошло с участием представителей зарубежных и национальных СМИ, международных наблюдателей.

Председатель Центризбиркома Гулмырат Мурадов отметил, что выборы состоялись при высоком уровне активности избирателей, на широкой альтернативной основе и на принципах демократии и гласности: на высший государственный пост претендовало 9 кандидатов от трех партий и инициативных групп граждан.

На сайте ЦИК велась онлайн-трансляция голосования из избирательных участков по всей стране, за ходом выборов наблюдало 2 726 национальных наблюдателя и 75 международных и иностранных наблюдателя из СНГ, ШОС, Организации Исламского Сотрудничества, Организации тюркских государств, из ряда стран.

Президентские выборы освещали представители иностранных СМИ, аккредитованные в Туркменистане, а также иностранные журналисты, прибывшие в страну по приглашениям в ответ на их заявки.