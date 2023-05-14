Глава ЦИК Турции: Процесс голосования проходит без каких-либо проблем

Процесс голосования продолжается без каких-либо проблем.

Процесс голосования проходит без каких-либо проблем.

Как передает Report , об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Турции Ахмет Йенер.

Он пожелал успехов всем кандидатам.

"Сегодня день торжества демократии. Уверен, что процесс и дальше будет протекать в прозрачной форме без каких-либо недочетов", - отметил А.Йенер.

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. Зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель. Из них около 5 млн человек впервые воспользуются правом голоса.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.