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Глава ЦИК Турции: в рамках выборов подсчитаны около 70 % голосов

Глава ЦИК Турции: в рамках выборов подсчитаны около 70 % голосов На президентских и парламентских выборах в Турции обработано около 70% бюллетеней.
В регионе
15 мая 2023 г. 01:06
Глава ЦИК Турции: в рамках выборов подсчитаны около 70 % голосов

На президентских и парламентских выборах в Турции обработано около 70% бюллетеней.

Как передает Report, об этом заявил председатель Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Ахмет Йенер.

По его словам, никаких сбоев или задержек в процессе подсчета голосов на выборах в Турции не фиксируется.

Отметим, что голосование в рамках президентских и парламентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (18:00 по бакинскому времени).

На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган. Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə MSK sədri: “Seçkilərdə səslərin təxminən 70%-i sayılıb”

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