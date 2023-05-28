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Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах

Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах Второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.
В регионе
28 мая 2023 г. 12:06
Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах

Второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) республики Ахмет Енер.

"Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Граждане, как и в первом туре, проявляют высокую заинтересованность в выборах. Как известно, 14 мая в выборах участвовали кандидаты в президенты и еще 24 партии. Сейчас же у нас только два кандидата в президенты. Так что мы рассчитываем в более короткие сроки подсчитать результаты", - сказал он журналистам на избирательном участке в Анкаре.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə MSK sədri: "Səsvermə prosesi problemsiz davam edir"

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