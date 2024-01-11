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Глава ЦИК РФ: В избирательной кампании по президентским выборам участвуют 11 человек

Глава ЦИК РФ: В избирательной кампании по президентским выборам участвуют 11 человек В избирательной кампании по президентским выборам в России на данном этапе участвуют 11 человек.
В регионе
11 января 2024 г. 12:24
Глава ЦИК РФ: В избирательной кампании по президентским выборам участвуют 11 человек

В избирательной кампании по президентским выборам в России на данном этапе участвуют 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое - в порядке самовыдвижения. Уже сейчас трое "полноценных, официально зарегистрированных кандидата": Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ.

Отметим, что выборы в 2024 году впервые в истории РФ пройдут в течение трех дней - с 15-го по 17-ое марта.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MSK-nın rəhbəri: “Prezident seçkiləri kampaniyasında 11 nəfər iştirak edir”
Версия на английском языке Russia’s Central Election Commission: 11 people participating in presidential election campaign

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