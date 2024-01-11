Глава ЦИК РФ: В избирательной кампании по президентским выборам участвуют 11 человек

В избирательной кампании по президентским выборам в России на данном этапе участвуют 11 человек.

В избирательной кампании по президентским выборам в России на данном этапе участвуют 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое - в порядке самовыдвижения. Уже сейчас трое "полноценных, официально зарегистрированных кандидата": Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ.

Отметим, что выборы в 2024 году впервые в истории РФ пройдут в течение трех дней - с 15-го по 17-ое марта.