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Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов

Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили высоко оценил техническую сторону состоявшихся выборов.
В регионе
27 октября 2024 г. 12:57
Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов

Об этом сообщает местное бюро Report.

"Внедрение электронных технологий в избирательный процесс в Грузии было успешно осуществлено. Почти два года неустанной работы избирательной администрации дали соответствующие результаты... В день выборов 26 октября было использовано в общей сложности 15 тысяч аппаратов, из которых только 20 вышли из строя", – подчеркнул он.

Отметим, что после подсчета 99,646% голосов “Грузинская мечта” набирает 54,09% или 1 117 480 голосов избирателей. Таким образом, она сохраняет большинство в парламенте страны.

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