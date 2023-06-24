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Глава ЧВК "Вагнер" отказался сложить оружие

Глава ЧВК "Вагнер" отказался сложить оружие Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что он совершает предательство родины.
В регионе
24 июня 2023 г. 13:44
Глава ЧВК Вагнер отказался сложить оружие

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что он совершает предательство родины.

Как передает Report, об этом глава ЧВК распространил аудиозапись.

Он заявил, что все бойцы ЧВК воевали и воюют и не собираются "по требованию президента, ФСБ и еще кого-то" прийти с повинной.

Ранее Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать "роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях".

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Версия на английском языке Wagner boss refuses to give up guns
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