Глава ЧВК: Бойцы "Вагнер" покинут Бахмут 10 мая

Бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут украинской город Бахмут.

Бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут украинской город Бахмут.

Как передает Report, об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - заявил он.

Он отметил, выводит подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что "при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель".

Отметим, что в городе уже седьмой месяц идут ожесточенные бои.