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Глава ЧВК: Бойцы "Вагнер" покинут Бахмут 10 мая

Глава ЧВК: Бойцы "Вагнер" покинут Бахмут 10 мая Бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут украинской город Бахмут.
В регионе
5 мая 2023 г. 12:44
Глава ЧВК: Бойцы Вагнер покинут Бахмут 10 мая

Бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут украинской город Бахмут.

Как передает Report, об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - заявил он.

Он отметил, выводит подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что "при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель".

Отметим, что в городе уже седьмой месяц идут ожесточенные бои.

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Версия на английском языке Wagner chief: ‘We will leave Bakhmut on May 10’
Версия на азербайджанском языке "Vaqner"in rəhbəri: "Mayın 10-da Baxmutdan çıxacağıq"

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