Глава ЧВК: Бойцы "Вагнер" покинут Бахмут 10 мая

Бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут украинской город Бахмут.
Как передает Report, об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - заявил он.
Он отметил, выводит подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что "при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель".
Отметим, что в городе уже седьмой месяц идут ожесточенные бои.