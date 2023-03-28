Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение

Было ожидаемо, что Азербайджан и Турцию не пригласят на глобальный Саммит демократии в США. Полагаю, что несправедливо не приглашать Турцию и Азербайджан на данное мероприятие, считая их "антидемократическими" странами.

Было ожидаемо, что Азербайджан и Турцию не пригласят на глобальный Саммит демократии в США. Полагаю, что несправедливо не приглашать Турцию и Азербайджан на данное мероприятие, считая их "антидемократическими" странами.

Об этом турецкому бюро Report заявил глава Анкарского политического центра, посол, экс-представитель братской страны в НАТО Фатих Джейлан.

По его словам, глобальный Саммит демократии проводится по частной инициативе и поэтому не входит в список регулярных заседаний НАТО или ООН: "Проведение этого мероприятия было предвыборным обещанием президента США Джозефа Байдена. Впервые глобальный Саммит демократии состоялся 9-10 декабря 2021 года. Очередное мероприятие запланировано на 29-30 марта текущего года. Полагаю, что несправедливо не приглашать Турцию и Азербайджан на данное мероприятие, считая их "антидемократическими" странами, но это не имеет существенного значения для нас. Мы должны стремиться к дальнейшему развитию демократии внутри своих стран".

По мнению руководителя центра, включение Венгрии в тот же список и не приглашение на данный саммит связано с хорошими отношениями этой страны с тюркским миром: "Разумеется, их беспокоит рост тюркского мира. Мы должны расширить и усилить нашу деятельность в этом направлении. Развивая тюркский мир, мы можем продемонстрировать им истинную демократию".