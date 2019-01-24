Глава центра: Грузия столкнулась с угрозой эпидемии кори

Tбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ “Грузия столкнулась с угрозой эпидемии кори. Численность подхвативших эту инфекцию продолжает расти”.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

Он отметил, что с начала года в Грузии корью заразились 580 человек: "Большинство заразившихся – жители Тбилиси, Самегрело, Имерети и Кахети".

По словам П.Имнадзе, в стране начата вакцинация против кори. За последние три дня от кори были привиты 12 тыс. человек.

Отметим, что высокая степень заражения корью в Грузии зафиксирована среди граждан от 20 до 40 лет. Граждане страны от 0 до 19 лет привиты в обязательном порядке.