 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава центра: Грузия столкнулась с угрозой эпидемии кори

    Tбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ “Грузия столкнулась с угрозой эпидемии кори. Численность подхвативших эту инфекцию продолжает расти”.

    По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе. 

    Он отметил, что с начала года в Грузии корью заразились 580 человек: "Большинство заразившихся – жители Тбилиси, Самегрело, Имерети и Кахети".

    По словам П.Имнадзе, в стране начата вакцинация против кори. За последние три дня от кори были привиты 12 тыс. человек.

    Отметим, что высокая степень заражения корью в Грузии зафиксирована среди граждан от 20 до 40 лет. Граждане страны от 0 до 19 лет привиты в обязательном порядке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi