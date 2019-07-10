Эрдоган: Глава ЦБ Турции отправлен в отставку, так как не выполнял требования по ставке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил отставку главы Центробанка страны тем, что он не выполнял указания о снижении процентной ставки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку в минувшее воскресенье. Указ об этом подписал Эрдоган. Новым председателем банка был назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

"Мы не могли смириться с подходом кое-кого в Центробанке. Он должен был выполнять все распоряжения. Поэтому мы считаем, что человек, который не выполнял требования относительно ставки и денежной политики, должен быть сменен. Если бы ЦБ играл роль, которую мы от него ожидали, то необходимости в таких изменениях не было бы. Но там был затор, и его оплачивала вся страна, весь народ", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он выразил надежду, что теперь "Центробанк будет сильнее поддерживать экономическую программу правительства".