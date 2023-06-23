Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране

Приоритетом работы финансового блока является ценовая стабильность.

Приоритетом работы финансового блока является ценовая стабильность.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказала глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан после переговоров с руководством банков и Ассоциацией банков Турции.

"Мы провели продуктивные переговоры. Банки высказали нам свои просьбы в рамках запущенного процесса упрощения макропруденциального регулирования. Все наши экономические подразделения засучили рукава и работают в направлении снижения инфляции. Эту задачу определило правительство. Стабильность цен очень важна для общей финансовой стабильности, и мы будем бороться с инфляцией", - сказала она.