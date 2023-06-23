Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране

Приоритетом работы финансового блока является ценовая стабильность.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказала глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан после переговоров с руководством банков и Ассоциацией банков Турции.
"Мы провели продуктивные переговоры. Банки высказали нам свои просьбы в рамках запущенного процесса упрощения макропруденциального регулирования. Все наши экономические подразделения засучили рукава и работают в направлении снижения инфляции. Эту задачу определило правительство. Стабильность цен очень важна для общей финансовой стабильности, и мы будем бороться с инфляцией", - сказала она.