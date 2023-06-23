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Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране

Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране Приоритетом работы финансового блока является ценовая стабильность.
В регионе
23 июня 2023 г. 20:25
Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране

Приоритетом работы финансового блока является ценовая стабильность.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказала глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан после переговоров с руководством банков и Ассоциацией банков Турции.

"Мы провели продуктивные переговоры. Банки высказали нам свои просьбы в рамках запущенного процесса упрощения макропруденциального регулирования. Все наши экономические подразделения засучили рукава и работают в направлении снижения инфляции. Эту задачу определило правительство. Стабильность цен очень важна для общей финансовой стабильности, и мы будем бороться с инфляцией", - сказала она.

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Версия на английском языке Head of Türkiye's Central Bank says price stability is priority

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