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Глава ЦБ Турции: инфляция в стране к концу года составит 38%

Глава ЦБ Турции: инфляция в стране к концу года составит 38% В Турции инфляция может составить 38% на конец текущего года.
В регионе
4 июня 2024 г. 19:18
Глава ЦБ Турции: инфляция в стране к концу года составит 38%

В Турции, по предварительным прогнозам, инфляция может составить 38% на конец текущего года.

Как передает Report, об этом заявил глава Центрального банка страны Фатих Карахан во время выступления на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету.

"В мае инфляция достигла пика из-за эффекта низкой базы, и сейчас мы подошли к концу этого переходного периода. Мы вступим в период дезинфляции, и она начнет неуклонно снижаться до конца года. На конец года показатель инфляции снизится до 38%", - приводит слова Карахана газета Sabah.

Он добавил, что ЦБ "сохранит жесткую денежно-кредитную политику, пока не произойдет существенное улучшение прогноза инфляции".

Согласно информации, инфляция в Турции в мае составила 75,45% (в годовом исчислении). Как свидетельствуют данные Национального института статистики, это максимальный показатель с ноября 2022 года (84,4%). По оценке группы независимых экономистов ENAG, годовой показатель инфляции в Турции в мае составил 120,66%. В апреле инфляция в стране составляла 69,8% (в годовом исчислении), хотя по оценкам ожидалась на уровне 124,35%.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankının rəhbəri: İlin sonuna ölkədə inflyasiya 38 faiz olacaq

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