Глава ЦАР рассказал о ходе расследования убийства Орхана Джемаля

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Пока нет никакой новой информации о виновных в убийстве трёх российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), идёт следствие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

"Наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили им оказывать всяческое содействие российскому следственному комитету и другим структурам, которые этим занимаются. Наша цель — пролить полный свет на обстоятельства этого дела", — сказал Туадера по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Расследование ведётся, только началось. Пока никаких элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество", — добавил он.

В ЦАР 30 июля погибли Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ.