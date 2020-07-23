Президент Беларуси пригрозил выдворить иностранные СМИ из страны

Александр Лукашенко пригрозил выдворить из страны иностранные СМИ в случае подачи деструктивной информации

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выдворить из страны иностранные СМИ в случае подачи деструктивной информации.

Как передает Report, об этом сообщает "БелТА".

По его словам, аккредитованные в стране иностранные СМИ призывают к массовым беспорядкам.

Глава республики отметил, что в подобных случаях необходимо принимать соответствующие меры, несмотря на предвыборный период.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, не будет больше повторять своей просьбы, несмотря на сложный электоральный период.

"Это же не дело — оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", — заключил он.