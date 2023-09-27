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Глава Baykar: Новые БПЛА повысят влияние Турции в Средиземноморье

Глава Baykar: Новые БПЛА повысят влияние Турции в Средиземноморье Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) моделей Bayraktar TB-3 и Kizilelma позволит Турции значительно расширить свое влияние в Средиземноморье за счет увеличения их радиуса действия.
В регионе
27 сентября 2023 г. 14:01
Глава Baykar: Новые БПЛА повысят влияние Турции в Средиземноморье

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) моделей Bayraktar TB-3 и Kizilelma позволит Турции значительно расширить свое влияние в Средиземноморье за счет увеличения их радиуса действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью агентству Bloomberg глава компании-разработчика Baykar Сельджук Байрактар.

По его словам, Baykar вскоре начнет массовое производство БПЛА как минимум одной из двух упомянутых моделей. Компания "стремится расширить свою долю на рынках от Африки до Европы и Азии" с помощью своего модельного ряда боевых дронов.

Как считает турецкий разработчик, новые модели беспилотников "произведут революцию в военном влиянии Турции от Черного моря и Кавказа до восточной части Средиземноморья и берегов Северной Африки". Он считает, что после постановки на вооружение эти дроны "позволят Анкаре вести наблюдение и наносить удары на [различных] континентах благодаря увеличению времени их полета и радиуса действия".

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kizilelma и новый палубный БПЛА Bayraktar TB-3 были публично представлены компанией в 2022 и 2023 годах соответственно. Предполагается, что БПЛА таких типов будут развернуты на универсальном десантном корабле TCG Anadolu, недавно вошедшем в состав ВМС Турции.

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