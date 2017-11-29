Глава АТЦ: Террористическая угроза смещается к южным границам СНГ

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая угроза государствам-участникам СНГ в ближайшее время будет все так же актуальна, несмотря на успехи в борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) государств Содружества Андрей Новиков на заседании 27-го Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

"Сотрудничество стран Содружества в сфере безопасности сегодня является весьма востребованным в связи с достаточно быстрым расширением спектра угроз их национальным интересам. Анализ складывающейся сегодня обстановки вряд ли предполагает ее нормализацию в среднесрочной перспективе. Несмотря на достигнутые успехи в противодействии ИГИЛ в Сирии, возможно смещение террористической активности из сирийско-иракской зоны к южным границам нашего Содружества", - заявил А. Новиков.

Основной темой обсуждения стало противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.