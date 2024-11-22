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Глава армянской диаспоры в Саратовской области покинул должность после скандала с его сыном

Глава армянской диаспоры в Саратовской области покинул должность после скандала с его сыном Глава армянской диаспоры Балаково Саратовской области Петик Аспоян покинул должность после скандала с его сыном, избившим девушку.
В регионе
22 ноября 2024 г. 15:24
Глава армянской диаспоры в Саратовской области покинул должность после скандала с его сыном

Глава армянской диаспоры Балаково Саратовской области Петик Аспоян покинул должность после скандала с его сыном, избившим девушку.

Как передает Report со ссылкой на News.ru, он покинул пост председателя "Национально-культурного армянского центра "Урарту".

В соцсетях появилось видео, на котором его 25-летний сын Артем в баре таскает блондинку за волосы, выкрикивая оскорбления. Отец дебошира после этого заявил, что девушка первая начала оскорблять молодого человека на армянском языке.

Артем Аспоян объявлен в межгосударственный розыск, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По словам экс-главы армянской диаспоры, его сын находится не в Балаково и заранее купил билеты в Москву.

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