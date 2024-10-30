Араик Арутюнян: Есть возможность согласовать все пункты мирного договора между Ереваном и Баку

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян считает, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения.

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян считает, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе брифинга в парламенте.

"В этом плане полезны контакты премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы видим возможность согласования тех пунктов, которые пока не согласованы", - заявил он.

24 октября президент Ильхам Алиев и премьер Никол Пашинян на полях саммита БРИКС в Казани провели встречу и поручили главам МИД доработать проект договора о мире для его подписания.