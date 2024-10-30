О нас

Араик Арутюнян: Есть возможность согласовать все пункты мирного договора между Ереваном и Баку

Араик Арутюнян: Есть возможность согласовать все пункты мирного договора между Ереваном и Баку Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян считает, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения.
В регионе
30 октября 2024 г. 11:59
Араик Арутюнян: Есть возможность согласовать все пункты мирного договора между Ереваном и Баку

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян считает, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе брифинга в парламенте.

"В этом плане полезны контакты премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы видим возможность согласования тех пунктов, которые пока не согласованы", - заявил он.

24 октября президент Ильхам Алиев и премьер Никол Пашинян на полях саммита БРИКС в Казани провели встречу и поручили главам МИД доработать проект договора о мире для его подписания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Arayik Harutyunyan: All points of Yerevan-Baku peace treaty can be agreed upon
Версия на азербайджанском языке Araik Arutyunyan: İrəvan və Bakı arasında sülh sazişinin bütün bəndlərinin razılaşdırılması imkanı var

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi